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Большинство поляков выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста

13:51, 11 октября 2024
Поддержка поляками украинских беженцев падает.
Большинство поляков выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста
Фото: glavred
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Национальное статистическое управление Польши спросило респондентов об их отношении к приему беженцев из Украины и возвращении украинских мужчин, которые могут быть призваны на военную службу. Об этом сообщает Euractiv.

Только 53% поляков поддерживают принятие в Польше украинских беженцев. Это самый низкий показатель с марта 2022 года. Тогда поддержка беженцев составила 94%.

67% поддержали выступающих за возвращение в Украину мужчин призывного возраста. Только левые избиратели в основном выступают против такого решения. Большинство респондентов, голосовавших за другие партии, поддерживают это решение, а избиратели «Конфедерации», которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают за.

Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что рф может применить ядерное оружие против Украины, что является меньшим показателем по сравнению с началом полномасштабной войны, когда такие опасения выражали 77%.

В то же время, 46% респондентов хотят, чтобы Украина продолжала воевать, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.

На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили «да», тогда как 19% считают, что россияне уйдут с оккупированных территорий с 2022 года, а 6% думают, что они уйдут с территорий. оккупированных с 2014 года.

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