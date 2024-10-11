Більшість поляків виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку

Підтримка поляками українських біженців падає.

Фото: glavred

Національне статистичне управління Польщі запитало респондентів про їхнє ставлення до прийому біженців з України та повернення українських чоловіків, які можуть бути призвані на військову службу. Про це повідомляє Euractiv.

Лише 53% поляків підтримують прийняття у Польщі українських біженців. Це – найнижчий показник з березня 2022 року. Тоді підтримка у прихистку втікачів від війни становила 94%.

67% підтримали виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку. Тільки ліві виборці переважно виступають проти такого рішення. Більшість респондентів, які голосували за інші партії, підтримують це рішення, а виборці «Конфедерації», які асоціюються з антиукраїнськими настроями, найбільше виступають за.

Крім того, приблизно кожен другий поляк (51%) занепокоєний тим, що росія може застосувати ядерну зброю проти України, що є меншим показником порівняно з початком повномасштабної війни, коли такі побоювання висловлювали аж 77%.

Водночас 46% респондентів хочуть, щоб Україна продовжувала воювати, а 39% підтримують мир навіть ціною територіальних чи політичних поступок з боку України.

На запитання, чи вважають вони, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, 44% відповіли «так», тоді як 19% вважають, що росіяни підуть з окупованих територій з 2022 року, а 6% думають, що вони підуть з територій, окупованих з 2014 року.

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