Мобілізувати чоловіків від 50 років немає сенсу, бо вони вже не здатні виконувати бойові завдання, — Федір Веніславський

Федір Вениславський заявив, що є дві підстави для мобілізації чоловіків віком від 50 років.

Бойові частини відмовляються мобілізовувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони не в змозі виконувати необхідні завдання. Водночас є два випадки, коли цю категорію можуть призвати на службу. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський у інтерв’ю РБК-Україна.

Йдеться про такі випадки:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

"Але це обмежена кількість осіб, тож на сьогодні громадяни від 50 до 60 років уже мобілізуються дуже рідко", - додав Веніславський.

Нагадаємо, що Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Як відомо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Федір Веніславський повідомляв, що Україна не планує знизувати мобілізаційний вік громадян.

Хоча, за словами Веніславського, міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років.

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