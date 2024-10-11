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Мобилизовывать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, — Федор Вениславский

13:37, 11 октября 2024
Федор Вениславский заявив, что есть два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет.
Мобилизовывать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, — Федор Вениславский
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Боевые части отказываются мобилизовывать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они не в состоянии выполнять необходимые задачи. В то же время есть два случая, когда эта категория может быть призвана на службу. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Речь идет о таких случаях:

  • если есть дефицитная военно-учетная специальность, по которой есть потребность;
  • если речь идет о тыловых подразделениях, как примере, поварах, ремонтниках.

"Но это ограниченное количество человек, поэтому на сегодняшний день граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются очень редко", - добавил Вениславский.

Напомним, что Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

Федор Вениславский сообщал, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

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