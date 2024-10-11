Мобилизовывать мужчин от 50 лет нет смысла, потому что они уже не способны выполнять боевые задания, — Федор Вениславский

Федор Вениславский заявив, что есть два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет.

Боевые части отказываются мобилизовывать мужчин в возрасте 50-60 лет, поскольку они не в состоянии выполнять необходимые задачи. В то же время есть два случая, когда эта категория может быть призвана на службу. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

Речь идет о таких случаях:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, по которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как примере, поварах, ремонтниках.

"Но это ограниченное количество человек, поэтому на сегодняшний день граждане от 50 до 60 лет уже мобилизуются очень редко", - добавил Вениславский.

Напомним, что Рада приняла закон о запрете мобилизации мужчин до 25 лет.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

Федор Вениславский сообщал, что Украина не планирует снизить мобилизационный возраст граждан.

Хотя, по словам Вениславского, международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет.

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