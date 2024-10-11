Надлежащее финансирование судебной власти станет возможным, только если это станет требованием ЕС к Украине – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, когда украинские суды будут финансироваться должным образом.

В Высшем совете правосудия сообщили, при каких условиях будут решены проблемы с финансированием судебной власти Украины.

Как рассказал 28 сентября во время встречи с членами юридической ассоциации «Добросуд» заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, проблемы с финансированием судебной власти могут быть решены только при условии, если надлежащее финансирование судебной ветви власти станет требованием международных партнеров к Украине.

«В сентябре наша делегация была в Брюсселе на сессии «Украина – ЕС» и участвовала в процедуре оценивания нашего законодательства на соответствие законодательству ЕС. Европейская комиссия среди прочего также задавала и вопросы о финансирования судов в контексте независимости судебной власти. Еврокомиссию не интересовало собственно финансирование как таковое, а именно в контексте, как финансирование влияет на обеспечение независимости судебной власти. Так вот, я могу сделать следующий вывод. Если требование о надлежащем финансировании попадет в перечень требований ЕС в отношении Украины, то есть требований, которые наше государство должно обязательно реализовать на пути к ЕС, то только тогда это заставит Кабинет министров, Министерство финансов и государство в целом изменить свое отношение к финансированию судебной власти», - рассказал Дмитрий Лукьянов.

По словам заместителя председателя Совета правосудия, пока, к сожалению, даже Высший совет правосудия не способен эффективно влиять на решение финансовых проблем судебной власти.

«Сейчас мы только слышим от исполнительной власти, что невозможно профинансировать то одно, то другое. Даже вопрос бюджета судебной власти на следующий год согласовывается с Советом правосудия в момент, когда уже нет времени на какой-то анализ и содержательные замечания. Министерство финансов, такое впечатление, в принципе не понимает необходимость надлежащего финансирования судебной власти», – отметил Дмитрий Лукьянов.

«То есть, есть только одна надежда на решение финансовых проблем судебной власти – это прямое требование ЕС к Украине изменить свое отношение к финансовому обеспечению судебной ветви власти», - добавил заместитель председателя ВСП.

Напомним, что 29 августа Совет правосудия обратился к Кабинету министров с публичным обращением по поводу неудовлетворительного финансового обеспечения судебной власти. Проект бюджета судов первой и апелляционной инстанции на 2025 год предусматривает удовлетворение их нужд только на 56,5%.

Автор: Вячеслав Хрипун

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