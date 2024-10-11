Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Надлежащее финансирование судебной власти станет возможным, только если это станет требованием ЕС к Украине – Высший совет правосудия

14:00, 11 октября 2024
В Высшем совете правосудия рассказали, когда украинские суды будут финансироваться должным образом.
Надлежащее финансирование судебной власти станет возможным, только если это станет требованием ЕС к Украине – Высший совет правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия сообщили, при каких условиях будут решены проблемы с финансированием судебной власти Украины.

Как рассказал 28 сентября во время встречи с членами юридической ассоциации «Добросуд» заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов, проблемы с финансированием судебной власти могут быть решены только при условии, если надлежащее финансирование судебной ветви власти станет требованием международных партнеров к Украине.

«В сентябре наша делегация была в Брюсселе на сессии «Украина – ЕС» и участвовала в процедуре оценивания нашего законодательства на соответствие законодательству ЕС. Европейская комиссия среди прочего также задавала и вопросы о финансирования судов в контексте независимости судебной власти. Еврокомиссию не интересовало собственно финансирование как таковое, а именно в контексте, как финансирование влияет на обеспечение независимости судебной власти. Так вот, я могу сделать следующий вывод. Если требование о надлежащем финансировании попадет в перечень требований ЕС в отношении Украины, то есть требований, которые наше государство должно обязательно реализовать на пути к ЕС, то только тогда это заставит Кабинет министров, Министерство финансов и государство в целом изменить свое отношение к финансированию судебной власти», - рассказал Дмитрий Лукьянов.

По словам заместителя председателя Совета правосудия, пока, к сожалению, даже Высший совет правосудия не способен эффективно влиять на решение финансовых проблем судебной власти.

«Сейчас мы только слышим от исполнительной власти, что невозможно профинансировать то одно, то другое. Даже вопрос бюджета судебной власти на следующий год согласовывается с Советом правосудия в момент, когда уже нет времени на какой-то анализ и содержательные замечания. Министерство финансов, такое впечатление, в принципе не понимает необходимость надлежащего финансирования судебной власти», – отметил Дмитрий Лукьянов.

«То есть, есть только одна надежда на решение финансовых проблем судебной власти – это прямое требование ЕС к Украине изменить свое отношение к финансовому обеспечению судебной ветви власти», - добавил заместитель председателя ВСП.

Напомним, что 29 августа Совет правосудия обратился к Кабинету министров с публичным обращением по поводу неудовлетворительного финансового обеспечения судебной власти. Проект бюджета судов первой и апелляционной инстанции на 2025 год предусматривает удовлетворение их нужд только на 56,5%.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

 

Кабинет Министров Украины ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Надлежащее финансирование судебной власти станет возможным, только если это станет требованием ЕС к Украине – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия рассказали, когда украинские суды будут финансироваться должным образом.

Подпись на исковом заявлении нужно ставить не сверху страницы, а после изложения основного текста документа – БП ВС поставила точку о том, как подписывать процессуальные документы

Подпись перед текстом документа не будет выполнять удостоверительную функцию по его содержанию – позиция БП ВС.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Установление следователю и прокурору срока досудебного расследования, где никому не уведомлено о подозрении – ВС высказался об обжаловании определения следственного судьи

Верховный Суд высказался о возможности обжалования определения следственного судьи об установлении следователю и прокурору процессуального срока для окончания досудебного расследования.

Пенсионный фонд закупит программное обеспечение для оценки пенсионных прав и расчета прогнозного размера пенсии

Кабмин постановлением поручил Пенсионному фонду провести закупку программного обеспечения, чтобы прогнозировать размер пенсионных выплат.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики