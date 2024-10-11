Кредит для України у $50 млрд — Світовий банк погодив створення фонду

Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада.

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Виконавча рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва для підтримки України. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що фінансувати фонд візьмуться Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. Розміри внесків поки не визначені.

Як повідомляється, Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе виконати зобов'язання країн G7 надати Україні до кінця року до 50 млрд доларів додаткового фінансування.

Голосування Світового банку відбулося наступного дня після того, як посли Європейського Союзу погодилися надати Україні до 35 млрд євро як частину в більшому запланованому кредиті від країн «Великої сімки», також забезпеченому доходами від заморожених активів російського центрального банку.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що $50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки.

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