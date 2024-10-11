За 9 місяців цього року ВРП тимчасово відсторонила 14 суддів від здійснення правосуддя

Упродовж січня – вересня до Вищої ради правосуддя надійшло 23 клопотання Офісу Генпрокурора.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила 14 суддів від здійснення правосуддя протягом дев’яти місяців 2024 року.

Так, як зазначають у ВРП, упродовж січня – вересня до Вищої ради правосуддя надійшло 23 клопотання Офісу Генерального прокурора, а саме:

14 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

9 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Протягом трьох кварталів 2024 року до ВРП надійшло 2 подання про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду яких Радою прийнято 1 рішення про надання згоди на утримання під вартою судді та 1 рішення про повернення подання про надання згоди на утримання під вартою у зв’язку з невідповідністю вимогам закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами розгляду клопотань протягом вказаного періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

8 рішень про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про повернення без розгляду клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.