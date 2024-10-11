Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським і подарував йому картину, присвячену трагедії у Бучі

Одним із головних питань на зустрічі з Папою Римським було повернення українців із російського полону – Україна розраховує на сприяння Святого Престолу.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня зустрівся з Папою Франциском у Ватикані.

Глава держави подарував понтифіку картину, що зображує маленьку дівчинку Марічку, яка символізує жертв масового вбивства в Бучі.

Як повідомив Президент, одним із головних питань на зустрічі з Папою Римським було повернення українців із російського полону – Україна розраховує на сприяння Святого Престолу.

«Вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації», – зазначив він.

У пресслужбі Ватикану повідомили, що зустріч Зеленського та Папи Римського тривала 35 хвилин.

Після приватної бесіди український Президент подарував Папі картину із зображенням маленької дівчинки Марічки, яка своїми тьмяними очима, шарфом і коричневим пальто уособлює всіх жителів Бучі, яким довелося стати свідками викрадень, катувань, пограбувань, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх.

Папа Римський, у свою чергу, вручив Зеленському литий бронзовий барельєф квітки, що розпускається, з написом «Мир – тендітна квітка», а також Послання до Всесвітнього дня миру 2024 року, присвячене штучному інтелекту.

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