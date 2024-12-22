Папа Римський закликав до «різдвяного перемир’я» в усьому світі

Папа Римський Франциск помолився за «різдвяне перемир'я» по всьому світу.

У неділю, 22 грудня, Папа Римський Франциск під час молитви згадав про Україну. Він закликав світ до «різдвяного перемир'я», пише Vatican News.

«Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі», - сказав Папа Римський.

Папа Франциск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.

Раніше Папа Римський до Різдва закликав припинити вогонь на всіх фронтах світу.

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