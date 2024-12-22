Посол повідомив, скільки заяв вже подали до Українського легіону у Польщі

Для тих, кого приймають у легіон, Польща забезпечує серйозні умови для базової військової підготовки.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що до Українського легіону, який формується на території Польщі, подано понад тисячу заяв. Про це він сказав у інтерв’ю «Суспільному».

Він зазначив, що у рамках формування легіону в листопаді відбувся перший набір підписання контрактів і формування першого українського підрозділу. За його словами, вже на 10 січня планується наступний запис.

«Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме», – розповів Боднар.

За його словами, для тих, кого приймають у легіон, польська сторона забезпечує «досить серйозні умови» для базової військової підготовки.

Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації того чи іншого бійця, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій.

«І вже після цього йде формування у відповідній військовій підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини», – додав посол.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перша група добровольців Українського легіону підписала контракти зі ЗСУ в Любліні.

Нагадаємо, перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства.

Детальну інформацію про умови вступу до Українського легіону можна знайти на офіційному сайті.

Раніше ми писали, що до Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.