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Повернення із СЗЧ — у Міноборони повідомили, як довго чекати виплат

17:47, 22 грудня 2024
Відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.
Повернення із СЗЧ — у Міноборони повідомили, як довго чекати виплат
Фото: vsn.ua
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Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини із СЗЧ, знову отримуватимуть виплати та забезпечення. Про це повідомив полковник Сергій Кузьменко, начальник відділу комунікацій Головного управління військової служби правопорядку, передає пресслужба Міністерства оборони України.

 За його словами, відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.

«Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства», — сказав Кузьменко.

Полковник підкреслив, що у період від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону — виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний закон №4087-ІХ підписав Президент Володимир Зеленський.

В ДБР запевнили, що військовослужбовцям, які повернуться в частини після СЗЧ до 1 січня, у повному обсязі поновлять пільги, грошове і матеріальне забезпечення, а кримінальну справу щодо них буде закрито.

Зазначимо, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, матимуть право ініціювати своє переміщення між військовими частинами.

Так, Кабмін 13 грудня вніс зміни до постанови від 12 листопада 2024 року №1291 «Про реалізацію експериментального проекту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил за їх ініціативою».

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ЗСУ Міноборони

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