Практика судів
  1. Суспільство

Субсидія в Україні — кому доведеться повертати гроші

18:41, 22 грудня 2024
Надмірно виплачену житлову субсидію доведеться повертати.
Субсидія в Україні — кому доведеться повертати гроші
Фото: minfin.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям, які отримували житлові субсидії без належних підстав, доведеться повернути ці кошти державі. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

За яких підстав виплата житлової субсидії припиняється

Органи Пенсійного фонду України мають право перерахувати розмір субсидій і здійснити стягнення надміру виплачених коштів у випадках виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами ( у довідках про доходи, про склад зареєстрованих осіб, забезпеченість житловою площою тощо), або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства ознак порушення норм законодавства щодо призначення субсидій.

За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані  суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок ПФУ. Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

У разі призначення субсидії на наступний період надмірно  виплачену суму утримуватимуть частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

 Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Як уникнути переплати?

Щоб уникнути переплати, а відповідно і стягнення надміру виплаченої субсидії, необхідно у 30-денний термін повідомляти  органи Пенсійного фонду України про зміни:

  • у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
  • соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;
  • переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
  • майнового стану будь – кого зі складу домогосподарства:
  • купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
  • одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);
  • здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;
  • надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
  • настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
  • відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

23-річний студент денної форми, якому ТЦК відмовив у відстрочці, вирішив попросити суд забезпечити позов, щоб його не мобілізували

Чоловік 23 років, якого можуть мобілізувати з огляду на відсутність підписаного закону 11379-д, подав заяву до суду про забезпечення позову – що вирішив суд.

Верховна Рада схвалила законопроект про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових

Парламент прийняв у першому читанні законопроект стосовно заборони вилучення органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації у військовослужбовців, а також у осіб, які загинули внаслідок застосування заходів примусу з боку силових структур.

Верховна Рада ухвалила закон про передачу даних про стан здоров’я пацієнтів з метою визначення придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних

Парламент ухвалив в цілому закон, який дозволяє автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів для визначення їх придатності для військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Прикордонники пішли у наряд на кордон, але зникли – суд вирішив, хто в цьому винуватий

Прикордонники-земляки втекли у сусідню країну, а винним визнали їх колегу-чергового.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду