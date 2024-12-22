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Субсидия в Украине — кому придется возвращать деньги

18:41, 22 декабря 2024
Чрезмерно выплаченную жилищную субсидию придется возвращать.
Субсидия в Украине — кому придется возвращать деньги
Фото: minfin.com.ua
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Украинцам, получавшим жилищные субсидии без должных оснований, придется вернуть эти средства государству. Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

За яких підстав виплата житлової субсидії припиняється

Органи Пенсійного фонду України мають право перерахувати розмір субсидій і здійснити стягнення надміру виплачених коштів у випадках виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами ( у довідках про доходи, про склад зареєстрованих осіб, забезпеченість житловою площою тощо), або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства ознак порушення норм законодавства щодо призначення субсидій.

За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані  суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок ПФУ. Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

У разі призначення субсидії на наступний період надмірно  виплачену суму утримуватимуть частинами, але не більше ніж 20% на місяць.

 Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Як уникнути переплати?

Щоб уникнути переплати, а відповідно і стягнення надміру виплаченої субсидії, необхідно у 30-денний термін повідомляти  органи Пенсійного фонду України про зміни:

  • у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
  • соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;
  • переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
  • майнового стану будь – кого зі складу домогосподарства:
  • купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
  • одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);
  • здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;
  • надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
  • настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
  • відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).

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субсидия

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