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У Києві п’яний водій влаштував масштабну автотрощу, фото

17:29, 22 грудня 2024
Нетверезий водій «Мерседеса» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автівками.
У Києві п’яний водій влаштував масштабну автотрощу, фото
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У неділю, 22 грудня, у Солом’янському районі сталася масштабна ДТП. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що близько 15:00 години на проспекті Повітряних Сил водій автомобіля «Mercedes-Benz» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автівками «Хюндай», «Сітроен» та «Фольцваген». Попередньо відомо, що винуватець був у стані сп’яніння.

Наразі, каретами швидкої допомоги доставлено до медичного закладу трьох осіб.

Інші обставини події з’ясовуються, додали у поліції.

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ДТП Київ п'яне ДТП

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