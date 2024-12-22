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Зеленський озвучив завдання для українських дипломатів на 2025 рік

17:11, 22 грудня 2024
Глава держави зазначив, що наступний рік буде ключовим для України.
Зеленський озвучив завдання для українських дипломатів на 2025 рік
Фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський заявив, що завданням для українських дипломатів на 2025 рік буде посилення позиції країни.

За словами Глави держави, наступний рік буде ключовим для України щодо встановлення справедливого миру, адже в США зміниться адміністрації, а в деяких ключових країнах відбудуться вибори.

Глава держави вважає, що у світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен відчутний результат. Президент закликав дипломатів звернути увагу на Близький Схід, регіон Затоки, Північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, Китаю та інші держави Азії.

«І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат», – наголосив він.

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Володимир Зеленський

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