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Українці отримають доплату до пенсій понад 2000 грн, але пощастить не всім

16:53, 22 грудня 2024
Наступного року доплати до пенсії будуть виплачені громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Українці отримають доплату до пенсій понад 2000 грн, але пощастить не всім
Фото: tsn.ua
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У 2025 році чорнобильці зможуть отримати надбавки до пенсій в розмірі 2361 грн. Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області Тетяна Коваль, пише «Суспільне».

«Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року», — пояснила Тетяна Коваль.

За її словами, люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть. Чи належать вони до цієї категорії перевірятимуть органи державного демографічного реєстру.

У ПФУ підкреслили, що ця виплата не є постійною. Наразі допомога передбачена тільки на час воєнного стану в країні. Витрати на її фінансування враховано в державному бюджеті на 2025 рік.  

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