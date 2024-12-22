На Волині працівник ТЦК напідпитку спричинив ДТП

У ТЦК заявили, що винуватця ДТП буде притягнуто до відповідальності.

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У Ковелі Волинської області сталася ДТП за участю військовослужбовця ТЦК. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

«Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав», – заявили у ТЦК.

Там зазначили, що працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані.

«Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни», - додали у ТЦК.

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