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У Мін’юсті пояснили, як зняти арешт з банківського рахунку, якщо АСВП та Єдиний реєстр боржників не працюють

18:05, 22 грудня 2024
У Міністерстві юстиції також роз’яснили, чи можливо зараз подати документи для відкриття виконавчого провадження.
У Мін’юсті пояснили, як зняти арешт з банківського рахунку, якщо АСВП та Єдиний реєстр боржників не працюють
Фото: minjust.gov.ua
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Як відомо, роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців.

Згодом у Міністерстві юстиції України підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо роботи з АСВП.

Що робити, якщо немає онлайн доступу до інформації про арешт рахунку?

Інформацію щодо арешту банківського рахунку боржники можуть отримати безпосередньо в банківській установі, де відкрито рахунок, або у відділі державної виконавчої служби (або в приватного виконавця), на виконанні у якого перебуває провадження стосовно цього боржника.

Як зняти арешт з банківського рахунку, якщо автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) та Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) не працюють?

У разі надходження повної суми заборгованості на рахунок відділу ДВС, виконавець вживатиме заходів щодо припинення арешту коштів боржника. Це здійснюється шляхом винесення паперової постанови про зняття арешту, яка передається до відповідної банківської установи.

Чи можливо зараз подати документи для відкриття виконавчого провадження?

Так, подати документи можливо. Однак виконавче провадження наразі відкривається лише за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню. Щодо інших виконавчих документів, рішення про відкриття провадження буде прийнято після відновлення роботи реєстрів.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

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мінюст АСВП

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