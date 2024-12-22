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В Минюсте объяснили, как снять арест с банковского счета, если АСИП и Единый реестр должников не работают

18:05, 22 декабря 2024
В Министерстве юстиции также разъяснили, можно ли сейчас подать документы для открытия исполнительного производства.
В Минюсте объяснили, как снять арест с банковского счета, если АСИП и Единый реестр должников не работают
Фото: minjust.gov.ua
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Как известно, работа автоматизированной системы исполнительного производства временно приостановлена, но не работа исполнителей.

Позже в Министерстве юстиции Украины подготовили ответы на самые распространенные вопросы работы с АСИП.

Что делать, если нет онлайн доступа к информации об аресте счета?

Информацию об аресте банковского счета должники могут получить непосредственно в банковском учреждении, где открыт счет, либо в отделе государственной исполнительной службы (или у частного исполнителя), на исполнении у которого находится производство по этому должнику.

Как снять арест с банковского счета, если автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) и Единый реестр должников (ЕРД) не работают?

В случае поступления полной суммы задолженности на счет отдела ГИС, исполнитель будет принимать меры по прекращению ареста средств должника. Это осуществляется путем вынесения бумажного постановления о снятии ареста, которое передается в соответствующее банковское учреждение.

Можно ли подать документы для открытия исполнительного производства?

Да, подать документы возможно. Однако исполнительное производство открывается только по исполнительным документам, которые подлежат немедленному исполнению. Что касается других исполнительных документов, решение об открытии производства будет принято после возобновления работы реестров.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

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минюст АСИП

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