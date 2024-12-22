Оплачивают ли больничные на предприятии с неполной рабочей неделей

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений объема трудовых прав работника.

В Пенсионном фонде ответили, назначается ли помощь по временной нетрудоспособности, если на предприятии была введена неполная рабочая неделя

Да, назначается. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений объема трудовых прав работника (статья 56 Кодекса законов о труде Украины).

В случаях введения на предприятии неполного рабочего дня или неполной рабочей недели пособие по временной нетрудоспособности за период временной нетрудоспособности работника, календарные дни которого пришлись на указанный период, предоставляется ему на общих основаниях за календарные дни временной нетрудоспособности.

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