Более 20 тыс грн будут получать курсанты 3-4 курсов военных вузов, – Минобороны

В 2025 году вырастет денежное обеспечение курсантов военных учреждений высшего образования.

Фото: mod.gov.ua

Со следующего года денежное довольствие курсантов военных учреждений высшего образования вырастет. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время рабочего визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Уже с марта 2025 курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, приравнивающиеся к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен», – сообщил Сергей Мельник.

Также он заявил, что поражен открытостью и искренностью этой встречи.

«Вопросы, предложения и мнения, которые я сегодня услышал от курсантов, свидетельствуют об их глубоком понимании важности службы в Вооруженных Силах Украины. Этот формат общения будет продолжаться для курсантов всех военных учреждений высшего образования, поскольку нам важно не только слышать, но и действовать. Обеспечение лучших условий для обучения и службы будущих офицеров - это инвестиция в успех и победу нашей страны», - отметил замминистра.

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