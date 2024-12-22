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Как уволить временно нетрудоспособного работника по сокращению штата — ответ Гоструда

23:29, 22 декабря 2024
Как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.
Как уволить временно нетрудоспособного работника по сокращению штата — ответ Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнение, которое является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанном в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

Ранее в Гоструде объяснили, как документально оформить совмещение должностей.

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увольнение Гоструда

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