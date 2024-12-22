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В Киеве мужчина украл в супермаркете фисташки на 3 тысячи гривен — как его наказал суд

23:00, 22 декабря 2024
Мужчина объяснил, что совершил такое правонарушение из-за материальных трудностей в жизни и по стечению тяжелых семейных обстоятельств.
В Киеве мужчина украл в супермаркете фисташки на 3 тысячи гривен — как его наказал суд
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В Киеве суд наказал мужчину, который украл в супермаркете фисташки. Приговор по делу №754/13773/23 вынес Деснянский райсуд Киева.

В материалах дела отмечается, что в сентябре 2023 года киевлянин пришел в Ашан, где украл 11 упаковок фисташек, весом 500 граммов. Каждая из них стоила 329 гривен, поэтому общая стоимость украденных фисташек составляла 3 625 гривен.

Фисташки мужчина положил в пакет и пытался незаметно выйти из помещения, но наткнулся на охрану.

Во время судебного заседания мужчина раскаялся и признал свою вину. В то же время он объяснил, что совершил такое правонарушение из-за материальных трудностей в жизни и стечении тяжелых семейных обстоятельств.

Принимая во внимание все обстоятельства ситуации, суд признал мужчину виновным в воровстве и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы.

В то же время на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком 3 года, если он в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности.

В частности, он должен:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

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