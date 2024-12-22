Зеленский заявил, что 2025 год должен стать для Украины годом справедливого мира

Владимир Зеленский отметил, что за 2024 год Украина смогла стать сильнее.

Фото: president.gov.ua

2025 должен быть ключевым для приближения мира и защиты интересов Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с работниками дипломатической службы Украины по случаю их профессионального праздника.

«Мы проходим уже третий год полномасштабной войны, сохраняя независимость Украины, свой суверенитет и способность нашего государства достичь и добиваться необходимых результатов. За уходящий год Украина смогла стать сильнее, смогла стать ближе к цели, которая объединяет весь наш народ: нам нужно одолеть оккупанта, победить это зло, нам нужен справедливый мир, и каждый, каждая из вас должны работать именно ради этого», – подчеркнул Президент.

По его словам, «быть послом Украины, быть украинским дипломатом – быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев».

Также Зеленский заметил, что следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи.

«Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира», - отметил лидер Украины, напомнив, что в январе следующего года – после смены администрации Соединенных Штатов Америки – произойдет много изменений в международных делах. Он упомянул и о выборах в некоторых ключевых странах – Германии, Польше, прежде всего, и других.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №879/2024, которым назначил Евгения Цимбалюка Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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