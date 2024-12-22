За год в украинских школах зафиксировали 219 случаев буллинга — где больше всего

Больше всего случаев травли зафиксировали в Киеве и области.

Иллюстративное фото из открытых источников

С начала 2024 года правоохранители составили 219 протоколов по буллингу в школах. Больше всего случаев травли зафиксировали в Киеве и области. Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что по 219 протоколам по буллингу (ст. 173-4 КУоАП) было вынесено 160 решений, то есть 73% всех составленных в 2024 году протоколов. За прошедшие 3 года этот показатель в среднем был меньше и составил 60%.

Кроме того, стало известно, что из всех протоколов 124 составили подростков в возрасте с 14 до 16 лет и у 80% уже есть судебные решения.

«Почти каждое шестое зафиксированное правонарушение – это буллинг, совершенный группой людей или повторно. С начала года зафиксировано 37 таких дел. Еще 12 протоколов были составлены на педагогов, которые знали о буллинге, но не сообщили о нем», - говорится в сообщении.

Также Опендатабот подсчитал количество зафиксированных случаев травли в 16 областях, где воспользовались опцией быстрого сообщения о буллинге, которую ввели в октябре: больше всего сообщений было в Киеве и области (36), Одесской (9) и Львовской (8).

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