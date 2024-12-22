За рік в українських школах зафіксували 219 випадків булінгу — де найбільше

Найбільше випадків цькування зафіксували у Києві та області.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

З початку 2024 року правоохоронці склали 219 протоколів щодо булінгу в школах. Найбільше випадків цькування зафіксували у Києві та області. Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що за 219 протоколами щодо булінгу (ст. 173-4 КУпАП) було винесено 160 рішень, тобто 73% від усіх складених у 2024 році протоколів. Впродовж минулих 3 років цей показник у середньому був меншим і становив 60%.

Крім того, стало відомо, що з усіх протоколів 124 склали на підлітків у віці з 14 до 16 років і у 80% вже є судові рішення.

«Майже кожне шосте зафіксоване правопорушення - це булінг, вчинений групою людей або ж повторно. Від початку року зафіксовано 37 таких справ. Ще 12 протоколів було складено на освітян, які знали про булінг, але не повідомили про нього», - йдеться у повідомленні.

Також Опендатабот підрахував кількість зафіксованих випадків цькування у 16 областях, де скористалися опцією швидкого повідомлення про булінг, яку запровадили у жовтні: найбільше повідомлень було у Києві та області (36), на Одещині (9) та Львівщині (8).

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