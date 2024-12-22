В Святошинском районе Киева мужчина нашел гранату во время прогулки

Боеприпас обезвредили, а угрозу для горожан ликвидировали.

В Святошинском районе Киева мужчина во время прогулки нашел предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает столичная полиция.

«На днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Святошинском районе. Заявитель рассказал, что во время прогулки обнаружил вероятную гранату.

Мы быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей, взрывотехников и спасателей», - рассказали полицейские

Правоохранители напомнили алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:

сохранять спокойствие;

сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;

пометить или оградить место, где находится опасная находка;

немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы;

ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;

ожидать безопасного расстояния от предмета взрывотехников или спасателей.

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