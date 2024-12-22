В Святошинском районе Киева мужчина нашел гранату во время прогулки

В Святошинском районе Киева мужчина во время прогулки нашел предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает столичная полиция.
«На днях на линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Святошинском районе. Заявитель рассказал, что во время прогулки обнаружил вероятную гранату.
Мы быстро прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей, взрывотехников и спасателей», - рассказали полицейские
Правоохранители напомнили алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.