Польша исполнит ордер МУС на арест Нетаньяху, если он приедет на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц

Израильские чиновники пока отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху присутствовать на этом мероприятии.

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Польша арестует премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет на годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц в Освенциме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, сообщает Jerusalem Post.

Указывается, что со стороны Израиля присутствовать на этом событии будет только министр образования Йоав Киш.

27 января 2025 года наступит 80-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц. Это событие в Польше отмечает государственный уровень.

Однако израильские чиновники пока отказались подтвердить, будет ли Нетаньяху присутствовать на этом мероприятии. Приезд президента Исаака Герцога также кажется маловероятным.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

Добавим, что в Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху.

Кроме того, страны G7 могут временно приостановить действие ордера МУС на арест Нетаньяху.

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