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Россияне расстреляли пятерых украинских пленных — Дмитрий Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту

15:13, 22 декабря 2024
Расстрел украинских пленников российскими военными зафиксировал беспилотник.
Россияне расстреляли пятерых украинских пленных — Дмитрий Лубинец обратится к ООН и Красному Кресту
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Российские военные, вероятно, расстреляли сдавшихся в плен пяти украинских военных. Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, соответствующее видео было распространено в батальоне беспилотных систем 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко.

Расстрел украинских пленников российскими военными зафиксировал беспилотник.

Омбудсмен заявил, что уведомит Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста о расстреле российскими военными еще пятерых пленных защитников Украины.

«Русские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!» - подчеркнул Лубинец.

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