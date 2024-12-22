Практика судів
  1. В Україні

Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених — Дмитро Лубінець звернеться до ООН та Червоного Хреста

15:13, 22 грудня 2024
Розстріл українських полонених російськими військовими зафіксував безпілотник.
Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених — Дмитро Лубінець звернеться до ООН та Червоного Хреста
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські військові, ймовірно, розстріляли пʼятьох українських військових, які здалися у полон. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, відповідне відео поширили у батальйоні безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

Розстріл українських полонених російськими військовими зафіксував безпілотник.

Омбудсмен заявив, що повідомить Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста про розстріл російськими військовими ще пʼятьох полонених захисників України.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!» — наголосив Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

вбивство рф ЗСУ військові війна полонені полон омбудсмен військовослужбовці Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про розкриття банківської таємниці для встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Кабмін повинен буде забезпечити доступ нотаріусів до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зокрема надати їм можливості пошуку відомостей, внесення інформації про видачу свідоцтва про призначення опікуна над майном безвісно відсутніх чи зниклих безвісти.

Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

ТЦК має підтвердити доказами непред’явлення військово-облікового документа в Резерв+ – апеляційний суд скасував штраф у 25,5 тисяч від ТЦК

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка про скасування штрафу 25,5 тисяч грн від ТЦК, адже ТЦК не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред’явив військово-обліковий документ у Резерв+.

Підприємства, що були розташовані на території активних бойових дій, можуть звільнити від стягнення заборгованості за кредитами – Рада схвалила законопроект

Прийнято за основу законопроект, спрямований на вирішення проблем підприємств, які втратили активи і земельні ділянки, що позбавляє їх можливості вести господарську діяльність і виконувати зобов’язання перед банками-кредиторами.

Вища рада правосуддя відкрила вже третю дисциплінарну справу стосовно суддів Вищого антикорупційного суду

У минулі роки відкриття дисциплінарних справ щодо суддів ВАКС викликало бурхливу реакцію у громадськості, але зараз – тиша.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду