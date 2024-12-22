Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених — Дмитро Лубінець звернеться до ООН та Червоного Хреста

Розстріл українських полонених російськими військовими зафіксував безпілотник.

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Російські військові, ймовірно, розстріляли пʼятьох українських військових, які здалися у полон. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, відповідне відео поширили у батальйоні безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка.

Розстріл українських полонених російськими військовими зафіксував безпілотник.

Омбудсмен заявив, що повідомить Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста про розстріл російськими військовими ще пʼятьох полонених захисників України.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!» — наголосив Лубінець.

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