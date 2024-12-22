Прем’єр Грузії пригрозив президентці в'язницею, якщо вона залишиться на посаді

«Подивимося, де вона продовжить жити — за ґратами чи на волі», — заявив глава грузинського уряду.

Фото: suspilne.media

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться піти з посади після того, як закінчиться її каденція, пише Sova.

За його словами, Зурабішвілі «не залишилося і тижня» на посаді президента Грузії, тому він «порекомендував» їй не зустрічатися з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів.

Глава грузинського уряд пригрозив президентці на випадок, якщо вона не залишить посаду.

«Подивимося, де вона продовжить жити - за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу», - заявив він.

Нагадаємо, що Саломе Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення нового президента Грузії. Вона вийшла до учасників протесту у Тбілісі і сказала, що не визнає президентські вибори.

Зурабішвілі заявляла, що не складе свої повноваження через те, що парламент країни, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.

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