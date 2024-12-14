У нас є червоні лінії, але ми готові зробити все, щоб Грузія стала членом ЄС, — прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе

Вважаю, що до 2030 року цілком реально стати членом ЄС, - заявив Іраклій Кобахідзе.

Як відомо, колегія виборців у Грузії 14 грудня обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе дав брифінг, під час якого прокоментував вибори та зробив кілька заяв щодо майбутнього Грузії.



"Наша мета – це євроінтеграція і для цього буде зроблено все. Єдине, що не може бути предметом компромісу – це наш суверенітет, незалежність, наша територіальна цілісність. Все інше – це тема обговорення. У нас є червоні лінії, але разом із цим ми готові зробити все для того, щоб Грузія стала членом Євросоюзу… це також позиція новообраного президента Кавелашвілі… вважаю, що до 2030 року цілком реально стати членом ЄС", - заявив Кобахідзе на брифінгу.

За його словами, обрання Міхеіла Кавелашвілі зробить внесок у зміцнення державності та суверенітету Грузії.

"Зовнішні сили роками використовували інститут президента для того, щоб розхитувати суспільство і послаблювати наш конституційний лад. За президентства Кавелашвілі інститут президента повернеться до своєї конституційної місії", - додав Кобахідзе.

Як відомо, Грузія вирішила відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року.

Нагадаємо, що Саломе Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення нового президента Грузії. Вона вийшла до учасників протесту у Тбілісі і сказала, що не визнає президентські вибори.

Зурабішвілі заявляла, що не складе свої повноваження через те, що парламент країни, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.

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