У МЗС закликали ФІФА до публічних вибачень після мапи України без Криму

Під час жеребкування на ЧС-2026 на карті з позначенням країн, які не можуть перетинатися, була виділена територія України без АР Крим.

Джерело фото: x.com/fifamedia

Як писала «Судово-юридична газета», ФІФА показала мапу України без Криму під час жеребкування відбору на ЧС-2026.

У Міністерстві закордонних справ України на це відреагували. Так, речник МЗС Георгій Тихий виправив мапу і наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України», — зазначив речник МЗС України.

Також Українська асоціація футболу вимагає пояснень від ФІФА та УЄФА після зображення карти без Криму.

Джерело фото: x.com/SpoxUkraineMFA

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