В МИД призвали ФИФА к публичным извинениям после карты Украины без Крыма

Во время жеребьевки на ЧМ-2026 на карте с обозначением стран, которые не могут пересекаться, была выделена территория Украины без АР Крым.

Источник фото: x.com/fifamedia

Как писала «Судебно-юридическая газета», ФИФА показала карту Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026.

В Министерстве иностранных дел Украины на это отреагировали. Спикер МИД Георгий Тихий исправил карту и подчеркнул, что Украина ждет от ФИФА публичных извинений.

«Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины», - отметил представитель МИД Украины.

Также Украинская ассоциация футбола требует пояснений от ФИФА и УЕФА после изображения карты без Крыма.

Источник фото: x.com/SpoxUkraineMFA

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