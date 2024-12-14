Ничего не произошло, — Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Избирательная коллегия Грузии 14 декабря избрала президентом Михеила Кавелашвили.
Зурабишвили вышла к участникам протеста в Тбилиси и сказала, что не признает президентские выборы.
"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", - заявила Зурабишвили.
Напомним, что Кавелашвили был единственным кандидатом в президенты. Заявляется, что он получил 224 голоса из 300, а один бюллетень сочли испорченным.
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