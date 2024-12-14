Практика судов
  1. В мире

Ничего не произошло, — Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии

15:33, 14 декабря 2024
Саломе Зурабишвили прокомментировала объявление Михеила Кавелашвили новым президентом Грузии.
Ничего не произошло, — Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Избирательная коллегия Грузии 14 декабря избрала президентом Михеила Кавелашвили.

Зурабишвили вышла к участникам протеста в Тбилиси и сказала, что не признает президентские выборы.

"Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло", - заявила Зурабишвили.

Напомним, что Кавелашвили был единственным кандидатом в президенты. Заявляется, что он получил 224 голоса из 300, а один бюллетень сочли испорченным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Грузия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пояснил, что будет считаться равнозначной должностью, которую должны предложить госслужащему в случае сокращения из-за изменения структуры или штатного расписания

Законодателем предусмотрено право субъекта назначения предлагать более низкую вакантную должность государственному служащему – Верховный Суд.

Заинтересованность лица в совершении в отношении него или в его пользу определенных незаконных действий не может указывать на вымогание у него неправомерной выгоды – Верховный Суд

Начальник сектора реагирования патрульной полиции взял взятку во время патрулирования, а не во время осуществления административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций, поэтому такой квалифицирующий признак, как «совершение должностным лицом, занимающим ответственное положение», исключается – Верховный Суд.

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат – законопроект рекомендовали принять в целом

Институт совещательной комнаты в судах отменят – комитет согласовал законопроект к принятию в целом.

Верховный Суд объяснил, когда примененные полицейским меры принуждения пропорциональны

Применяемая полицейским мера является пропорциональной, если вред, причиненный охраняемым законом правам и свободам человека или интересам общества или государства, не превышает блага, для защиты которого она применена, или созданной угрозы причинения вреда.

Предприятия, которые были расположены на территории активных боевых действий, предлагают освободить от попыток взыскать с них задолженность по кредитам на время военного положения

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших не только преимущественное количество активов, но и главное средство производства – земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами по ранее привлеченным кредитам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду