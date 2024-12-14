В Чернигове «Дом городского банка» возьмут под охрану как памятник архитектуры

В Чернигове "Дом городского банка" возьмут под охрану как объект культурного наследия. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Управления градостроительства и архитектуры Черниговской облгосадминистрации относительно обязательства заключить охранный договор на объект культурного наследия – «Дом городского банка».
Этот памятник с 2017 года находится в оперативном управлении одного из государственных учреждений, однако охранный договор, который обязывал бы содержать памятник в надлежащем состоянии и исключил бы его эксплуатацию способами или методами, которые могут привести к его повреждениям, не заключен. .
На устранение нарушений требований охраны законодательства прокурор обратился с иском обязательственного характера в суд.
Дав надлежащую оценку доводам, апелляционный суд отклонил жалобу ответчика и оставил в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска.
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