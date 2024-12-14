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В Чернігові «Будинок міського банку» візьмуть під охорону як пам’ятку архітектури

17:48, 14 грудня 2024
З 2017 року пам’ятка перебуває в управлінні державної установи, але охоронний договір, який би гарантував її належний стан та забороняв використання, що може завдати шкоди, так і не було укладено.
В Чернігові «Будинок міського банку» візьмуть під охорону як пам’ятку архітектури
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У Чернігові «Будинок міського банку» візьмуть під охорону як об’єкт культурної спадщини. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації щодо зобов’язання укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини – «Будинок міського банку».

Ця пам’ятка з 2017 року перебуває в оперативному управлінні однієї з державних установ, проте охоронний договір, що зобов’язував би утримувати пам’ятку в належному стані та унеможливлював би її експлуатацію способами чи методами, які можуть призвести до її пошкоджень, не укладено.

На усунення порушень вимог пам’яткоохоронного законодавства прокурор звернувся з позовом зобов’язального характеру до суду.

Надавши належну оцінку доводам, апеляційний суд відхилив скаргу відповідача та залишив в силі рішення суду першої інстанції про задоволення позову.

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прокуратура Чернігів

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