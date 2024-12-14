В Канаді майже кожна 20-та людина у 2023 році померла за допомогою евтаназії

Евтаназію у Канаді було легалізовано в 2016 році.

У 2023 році в Канаді приблизно кожна 20-та людина померла, скориставшись добровільною евтаназією.

Як повідомляє BBC з посиланням на дані уряду Канади, щорічний звіт показав, що близько 15 300 людей скористалися добровільною евтаназією в минулому році після успішного розгляду своїх заявок.

Середній вік цих людей сягав понад 77 років. Більшість з них, а саме близько 96%, наважилися на евтаназію через важкі хвороби, зокрема рак. У незначній кількості інших випадків пацієнти могли бути невиліковно хворими, але шукали допомоги при смерті через тривалу та складну хворобу, яка суттєво вплинула на якість їхнього життя.

Евтаназію в Канаді дозволили у 2016 році. Понад 320 000 людей померли в Канаді в 2023 році, і 15 300 з цих смертей – приблизно кожна 20-та людина – за допомогою добровільної евтаназії.

Найбільше випадків використання допомоги при смерті зафіксували у Квебеку, на який припадає майже 37% усіх смертей від евтаназії, незважаючи на те, що там проживає лише 22% населення Канади.

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