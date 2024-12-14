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В Канаде почти каждый 20 человек в 2023 году умер с помощью эвтаназии

17:29, 14 декабря 2024
Эвтаназия в Канаде была легализована в 2016 году.
В Канаде почти каждый 20 человек в 2023 году умер с помощью эвтаназии
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В 2023 году в Канаде примерно каждый 20 человек умер, воспользовавшись добровольной эвтаназией.

Как сообщает BBC со ссылкой на данные правительства Канады, ежегодный отчет показал, что около 15 300 человек воспользовались добровольной эвтаназией в прошлом году после успешного рассмотрения своих заявок.

Средний возраст этих людей достигал более 77 лет. Большинство из них, а именно около 96%, отважились на эвтаназию из-за тяжелых болезней, в частности рака. В незначительном количестве других случаев пациенты могли быть неизлечимо больными, но искали помощи при смерти из-за длительной и сложной болезни, которая существенно повлияла на качество их жизни.

Эвтаназию в Канаде разрешили в 2016 году. Более 320 000 человек умерли в Канаде в 2023 году, и 15 300 из этих смертей – примерно каждый 20 человек – с помощью добровольной эвтаназии.

Больше всего случаев использования помощи при смерти зафиксировали в Квебеке, на который приходится почти 37% всех смертей от эвтаназии, несмотря на то, что там проживает только 22% населения Канады.

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Канада

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