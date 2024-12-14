Если рядом нет аптеки, лекарства можно заказать через Укрпочту – в Минздраве рассказали как

Можно заказать как безрецептурные препараты, так и те, что по программе «Доступные лекарства».

Источник фото: Министерство здравоохранения Украины

В случае если поблизости нет аптеки, или есть, но вы никак не найдете необходимого, то необходимые препараты можно заказать с бесплатной доставкой через «Укрпочта. Аптека». В Министерстве здравоохранения рассказали, что можно заказать как безрецептурные препараты (≈10 тыс. наименований), так и те, что по программе «Доступные лекарства» (>500).

Для оформления заказа:

- Проверьте подлинность е-рецепта. Если он выписан более 30 дней назад, обратитесь к семейному врачу для обновления.

- Позвоните по телефону на горячую линию по номеру 0 800 300 545.

- Сообщите оператору номер е-рецепта (16 цифр) и код погашения (4 цифры).

- Выберите препарат из предложенного списка.

Доставка бесплатна, отследить отправку можно на сайте Укрпочты, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах. Предусмотрен осмотр при вручении посылки. Отправка хранится в отделении в течение 7 календарных дней.

В Минздраве обращают внимание, что при получении посылки граждане оплачивают стоимость только тех препаратов, которые не входят в список «Доступных лекарств».

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