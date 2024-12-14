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В США мужчину приговорили к двум годам заключения за неуплату криптоналогов

16:50, 14 декабря 2024
Согласно судебным документам, мужчина подал ложные налоговые декларации, «в которых занизил или вообще не сообщил» о продаже биткоинов на сумму $3,7 млн.
В США мужчину приговорили к двум годам заключения за неуплату криптоналогов
Источник фото: Zach Copley/Flickr/CC
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Мужчину из американского города Остин приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. В обнародованном заявлении Министерства юстиции США говорится, что Фрэнк Ричард Алгрен III подал ложные налоговые декларации.

Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2019 год мужчина подал ложные налоговые декларации, «в которых занизил или вообще не сообщил» о продаже биткоинов на сумму $3,7 млн, от которой он получил значительную прибыль.

Для того, чтобы скрыть настоящие доходы, он сказал, что купил биткоины по гораздо более высоким ценам, чем на самом деле. Затем мужчина подал ложную федеральную декларацию о доходах за 2017 год, в которой значительно завысил себестоимость биткоинов, тем самым занизив свой настоящий прирост капитала от продажи биткоинов, добавили в Минюсте.

Кроме того, в 2018 и 2019 годах мужчина продал биткоинов на сумму свыше $650 000, но не указал эти продажи в своих декларациях за 2018 и 2019 годы. В то же время он пытался «замести следы».

В целом налоговые потери от преступных действий составили более $1 млн.

«Фрэнк Алгрен III заработал миллионы, покупая и продавая биткоины, но вместо того, чтобы уплатить причитающиеся налоги, он солгал своему бухгалтеру о размере значительной части своих доходов и пытался скрыть другую часть своих доходов с помощью утонченных методов, предназначенных для сокрытия его транзакций в блокчейне биткоинов», - сказал исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора по налоговому отделу Министерства юстиции Стюарт Голдберг.

В дополнение к заключению судья обязал мужчину выплатить $1, 09 млн Соединенным Штатам.

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суд США криптовалюта налоги

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