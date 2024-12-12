Даниил Гетманцев анонсирует легализацию криптовалюты в Украине в начале 2025 года

Но льгот на налогообложение криптовалюты не будет.

Источник фото: Даниил Гетманцев / Facebook

В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит. Как пишет Экономическая правда, об этом рассказал народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, рабочая группа завершает подготовку соответствующего законопроекта к первому чтению.

«Я думаю, что текст вместе с Нацбанком и МВФ будет после Нового года и в первом квартале примем этот законопроект, легализуем криптовалюту», – рассказал он.

Даниил Гетманцев отмечает, что льгот на налогообложение криптовалюты не будет. Оно будет применяться по модели ценных бумаг – будут облагать налогом прибыль при выводе активов в валюту.

«В консультациях с европейскими экспертами и МВФ мы очень осторожно относимся к использованию криптовалют при налоговых льготах как возможности уклонения от налогообложения на традиционных рынках», – объяснил Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.