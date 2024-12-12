Данило Гетманцев анонсує легалізацію криптовалюти в Україні на початку 2025 року

Але пільг на оподаткування криптовалюти не буде.

Джерело фото: Данило Гетманцев / Facebook

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Як пише Економічна правда, про це розповів народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання.

«Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту», - розповів він.

Данило Гетманцев зазначає, що пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів – оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту.

«У консультаціях з європейськими експертами й МВФ ми дуже обережно ставимося до використання криптовалют при податкових пільгах, як можливість ухилення від оподаткування на традиційних ринках», – пояснив Гетманцев.

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