Укрпошта анонсувала марку на честь боксера Олександра Усика

Загальний тираж випуску становить 420 тисяч марок.

У понеділок, 16 грудня, «Укрпошта» презентує благодійну поштову марку «USYK. Світ любить сильних», яку присвятили одному з найтитулованіших боксерів України Олександру Усику.

«Випуск марки відбудеться напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO», - йдеться в повідомленні «Укрпошти».

Зазначається, що марковий аркуш «USYK. Світ любити сильних» містить шість марок, кожна з яких має номінал U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів) + 5 грн додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі.

Загальний тираж випуску становить 420 тис. марок. Тираж конвертів «Перший день» - 30 тис. прим., художніх карток - 30 тис. прим., презентаційних папок - 500.

Для власників філателістичних абонементів пакета «Ексклюзив» також буде доступний неперфорований номерний поштовий блок «USYK. Світ любить сильних». Номінал марки - P (еквівалент $5 + 20% ПДВ). Тираж поштового блоку - 6 тис. примірників.

«Поштовий набір і блок будуть доступні у відділеннях «Укрпошти», філателістичних магазинах і в Поштовому маркеті з 12 грудня. Передзамовлення вже відкрито для всіх охочих», - додали в «Укрпошті».

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