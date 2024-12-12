Практика судів
  1. В Україні
  2. / Спорт

Укрпошта анонсувала марку на честь боксера Олександра Усика

12:39, 12 грудня 2024
Загальний тираж випуску становить 420 тисяч марок.
Укрпошта анонсувала марку на честь боксера Олександра Усика
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 16 грудня, «Укрпошта» презентує благодійну поштову марку «USYK. Світ любить сильних», яку присвятили одному з найтитулованіших боксерів України Олександру Усику.

«Випуск марки відбудеться напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO», - йдеться в повідомленні «Укрпошти».

Зазначається, що марковий аркуш «USYK. Світ любити сильних» містить шість марок, кожна з яких має номінал U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів) + 5 грн додатковий номінал, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі.

Загальний тираж випуску становить 420 тис. марок. Тираж конвертів «Перший день» - 30 тис. прим., художніх карток - 30 тис. прим., презентаційних папок - 500.

Для власників філателістичних абонементів пакета «Ексклюзив» також буде доступний неперфорований номерний поштовий блок «USYK. Світ любить сильних». Номінал марки - P (еквівалент $5 + 20% ПДВ). Тираж поштового блоку - 6 тис. примірників.

«Поштовий набір і блок будуть доступні у відділеннях «Укрпошти», філателістичних магазинах і в Поштовому маркеті з 12 грудня. Передзамовлення вже відкрито для всіх охочих», - додали в «Укрпошті».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Олександр Усик Укрпошта бокс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Байден збирається заветувати прийнятий Сенатом закон щодо зменшення навантаження на суддів, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Справа у тому, що цей закон розширює кількість вакансій, на яких можна призначити суддів, і відповідно, може надати Дональду Трампу широків можливості призначення федеральних суддів.

Зацікавленість особи у вчиненні щодо неї або на її користь певних незаконних дій не може вказувати на вимагання в неї неправомірної вигоди – Верховний Суд

Начальник сектору реагування патрульної поліції взяв хабар під час патрулювання, а не під час здійснення адміністративно-господарських чи організаційно-розпорядчих функцій, тому така кваліфікуюча ознака, як «вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище» виключається – Верховний Суд.

Верховний Суд пояснив, коли застосовані поліцейським заходи примусу є пропорційними

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Верховний Суд роз’яснив умови поновлення строків звернення до суду для військовослужбовців у період воєнного стану

Особливості застосування процесуальних строків для осіб, які проходять службу в ЗСУ – позиція Верховного Суду.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді