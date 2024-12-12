Румунія і Болгарія з 2025 року увійдуть до Шенгенської зони

Румунія та Болгарія стануть повноправними членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.

Румунія і Болгарія вступлять до Шенгенської зони з наступного року. Із 1 січня 2025 року на сухопутних кордонах двох країн скасують прикордонний контроль.

«Це історичний момент, коли Болгарія та Румунія нарешті стануть повноправними членами Шенгенської зони. Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було головним пріоритетом угорського головування. Сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але й ЄС в цілому», – заявив Шандор Пінтер, міністр внутрішніх справ Угорщини, яка головує в Раді ЄС, повідомляється на сайті Ради Європейського Союзу.

Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії, але нещодавно зняла вето.

Нагадаємо, Румунія та Болгарія почали переговори про приєднання до Шенгенської зони ще в 2011 році.

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