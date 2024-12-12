Румыния и Болгария с 2025 года войдут в Шенгенскую зону

Румыния и Болгария станут полноправными членами Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

Румыния и Болгария вступят в Шенгенскую зону со следующего года. С 1 января 2025 на сухопутных границах двух стран отменят пограничный контроль.

«Это исторический момент, когда Болгария и Румыния наконец-то станут полноправными членами Шенгенской зоны. Отмена проверок на внутренних сухопутных границах с этими странами-членами и между ними была главным приоритетом венгерского председательства. Сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом», – заявил Шандор Пинтер, министр внутренних дел Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

Ранее Австрия выступала против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции в Болгарии и Румынии, но недавно сняла вето.

Напомним, Румыния и Болгария начали переговоры о присоединении к Шенгенской зоне еще в 2011 году.

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