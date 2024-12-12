Шольц назвал разговор с Путиным «разочарованием», но заявил о еще одной попытке

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов к дальнейшим переговорам с ним. Об этом пишет Aachener Zeitung.
По его словам, этот разговор был «разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы», однако, считает канцлер, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, а также, что Путин «должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира».
«И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий», - добавил он.
Напомним, что после этого разговора Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом обсудил двусторонние шаги и шаги партнеров, которые могут усилить Украину. В свою очередь, Шольц рассказал Президенту о деталях своего звонка российскому диктатору.
Шольц позвонил Путину по собственной инициативе в середине ноября – впервые с декабря 2022 года.
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