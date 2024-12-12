Шольц назвал разговор с Путиным «разочарованием», но заявил о еще одной попытке

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с Путиным, канцлер ФРГ заявил о готовности к дальнейшим переговорам с ним.

Источник фото: zdf.de

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов к дальнейшим переговорам с ним. Об этом пишет Aachener Zeitung.

По его словам, этот разговор был «разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы», ​​однако, считает канцлер, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может надеяться на то, что немецкая поддержка Украины уменьшится, а также, что Путин «должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира».

«И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий», - добавил он.

Напомним, что после этого разговора Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом обсудил двусторонние шаги и шаги партнеров, которые могут усилить Украину. В свою очередь, Шольц рассказал Президенту о деталях своего звонка российскому диктатору.

Шольц позвонил Путину по собственной инициативе в середине ноября – впервые с декабря 2022 года.

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