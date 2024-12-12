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Шольц назвав розмову з Путіним «розчаруванням», але заявив про ще одну спробу

12:21, 12 грудня 2024
Незважаючи на безрезультатну телефонну розмову з Путіним, канцлер ФРН заявив про готовність до подальших переговорів з ним.
Шольц назвав розмову з Путіним «розчаруванням», але заявив про ще одну спробу
Джерело фото: zdf.de
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Попри безрезультатну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що готовий до подальших переговорів з ним. Про це пише Aachener Zeitung.

За його словами, ця розмова була «розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази», проте, вважає канцлер, розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться, а також, що Путін «повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру».

«І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій», - додав він.

Нагадаємо, що після цієї розмови Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцом обговорив двосторонні кроки та кроки партнерів, які можуть посилити Україну. В  свою чергу, Шольц розповів Президенту про деталі свого дзвінка російському диктатору.

Шольц зателефонував Путіну з власної ініціативи в середині листопада – вперше з грудня 2022 року.

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Німеччина війна Олаф Шольц телефон

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