Андрій Єрмак назвав умову для переговорів з Росією

Андрій Єрмак заявив, що Україна зараз не готова до перемовин з РФ щодо завершення війни.

Фото: ukrinform.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наразі країна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що країна-агресор через два-три роки не нападе знову. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

«Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її та ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область — ред.)», - сказав він.

Єрмак зазначив, що Путіну важливо продовжувати агресію на території України.

«Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля — це мова ультиматумів», — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами».

Додамо, Дональд Трамп працює над концепцією завершення війни в Україні через переговори.

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