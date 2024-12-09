Обраний президент США наголосив, що втрати РФ перевищують 700 тисяч осіб, і назвав це свідченням програшу Путіна.

Фото: zumapress

Обраний президент США Дональд Трамп працює над концепцією завершення війни в Україні через переговори. Про це повідомив у соцмережах радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко із посиланням на ЗМІ.

Зокрема, Трамп оприлюднив деталі своїх розмов зі світовими лідерами під час своєї першої закордонної поїздки після перемоги на другому терміні, включаючи тристоронню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським.

«Зеленський налаштований на припинення вогню — це важливий сигнал», — сказав Трамп в інтерв’ю NYP.

Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що він «готовий до перемовин». Він також наголосив, що втрати РФ перевищують 700 тисяч осіб, і назвав це свідченням програшу Путіна.

«Він (Зеленський – ред.) хоче домовлятися про припинення вогню.. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир», – заявив обраний президент США.

За словами Трампа, він формулює концепцію завершення війни.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що війну не можна закінчити «просто папірцем і кількома підписами».

Також Президент назвав втрати України у війні з РФ. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Також відомо про 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим.

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